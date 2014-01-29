Міноборони спростовує повідомлення про передачу бригад до складу Внутрішніх військ МВС

Інформація, поширена 28 січня 2014 року вітчизняними засобами масової інформації щодо передачі до складу Внутрішніх військ МВС України 25-ї окремої гвардійської повітряно-десантної та 79-ї окремої аеромобільної бригад, не відповідає дійсності.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Повідомляється, що зазначені з’єднання залишаються у складі Збройних Сил України, порядок їх підпорядкування, у тому числі оперативного, жодним чином не змінився.

За інформацією начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Володимира Аскарова, для передачі до складу Внутрішніх військ МВС України повітряно-десантної та аеромобільної бригад необхідно видання відповідного указу Президента України.

Зазначений документ до Генерального штабу ЗС України не надходив.