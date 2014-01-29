Рада федерації РФ звинуватила українську опозицію у провокуванні масових заворушень - заява

Рада федерації Російської Федерації (верхня палата російського парламенту) звинуватила українську опозицію у провокуванні масових безладів, а також закликала західних політиків припинити втручатися у внутрішні справи України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, заяву «Про ситуацію в Україні » зачитав голова Комітету Ради федерації з міжнародних справ Михайло Маргелов.

За прийняття заяви одноголосно проголосували 150 російських сенаторів. Документ було прийнято без обговорення.

«Рада федерації РФ стурбована ситуацією, що склався в Україні. Спровоковані опозицією масові безлади не мають нічого спільного з мирними акціями протесту», - йдеться в заяві.

Маргелов зазначив, що добре організована кампанія спрямована на дискредитацію і повалення легітимної влади України. «Погроми і підпали в Києві та інших українських містах, штурм адміністративних будівель, агресивні дії проти сил правопорядку, що призвели до людських жертв і значної кількості постраждалих, відбуваються зі схвалення тих, хто вивів людей на вулицю», - заявив Маргелов.

Він підкреслив, що Україна перебуває у стані глибокої політичної кризи, яка може мати тяжкі наслідки для українського народу, державності і територіальної цілісності.

Як сказав Маргелов, в заяві підкреслюється, що Рада федерації особливо стурбована спробами опозиції протиставити інтереси одних регіонів України іншим, що підриває стабільність українського суспільства і може негативно позначитися на перспективах регіональної та прикордонної взаємодії Росії і України.

У документі зазначається: «Викликають подив і обурення заяви ряду західних політиків, які безцеремонно втручаються у внутрішні справи України і навмисно провокують дестабілізацію обстановки в країні».

« Рада федерації закликає припинити неприкрите втручання ззовні у справи суверенної держави», - сказав Маргелов.

Рада федерації також закликає всі політичні сили України шукати вихід з протистояння тільки через конструктивний діалог, без ультиматумів і тиску.

«Важливо, щоб влада і опозиція на основі поваги до Конституції України та чинних законів виробили позитивні сценарії подолання політичної кризи і наявних у суспільстві проблем», - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Держдума Росії прийняла заяву «Про загострення ситуації в Україні». У заяві наголошується, що протести в Україні набувають «усе більш масштабного і агресивного характеру», «по суті, мають місце спроби повалення легітимних інститутів влади в країні силовим шляхом».