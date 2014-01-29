На Волині за хабар судитимуть голову міськради

15:59, 29 січня 2014
Кримінал
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У минулому році у поле зору волинських правоохоронців за отримання 45 тисяч гривень хабара потрапив міський голова. Саме у таку суму чиновник оцінив «сприяння» у виділенні земельної ділянки.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Відомості про цей факт відразу були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тож слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства встановлено, що міський голова вимагав та отримав від приватного підприємця, жителя м. Харкова, за вирішення питання щодо сприяння у виділенні земельної ділянки площею 3 гектари в міській смузі для будівництва швейного цеху.

Правоохоронці провели ряд процесуальних дій, а відтак матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості скерували на розгляд у суд. Тож чиновникові загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до чотирьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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