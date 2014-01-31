Суд призначив розгляд апеляції щодо ”Врадіївської справи”

Апеляційний суд Миколаївської області призначив розгляд апеляції у справі про зґвалтування і спробу вбивства мешканки Врадіївки на 18 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, засідання призначено на 10.00.

Апеляцію на рішення суду першої інстанції подали підсудні.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Первомайський міський районний суд Миколаївської області засудив чотирьох підсудних у справі про побиття та зґвалтування мешканки Врадіївки Ірини Крашкової до термінів ув`язнення від 5 до 15 років. Зокрема, колишні співробітники міліції Євген Дрижак і Дмитро Поліщук отримали по 15 років в`язниці, єгер Сергій Рабіненко - 11, а колишній заступник начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайло Кудринський – 5 років позбавлення волі.

Прокуратура просила засудити обвинувачених у ”Врадіївській справі” капітана міліції Євгена Дрижака і лейтенанта міліції Дмитра Поліщука - до 15 років, єгеря Сергія Рабіненка - до 10 років, а колишнього начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайла Кудринського - до 5 років в`язниці.

Довідка УНІАН . 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації. 28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу та завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук та єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла. 5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 та ч. 2 ст. 115 (вчинення закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - вчинення зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів. 26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області розпочав судовий процес у справі про побиття та зґвалтування Крашкової.