СБУ відкрила кримінальну справу про спробу захоплення влади

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної влади.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник головного слідчого управління відомства Максим Ленко, пише РИА Новости.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження після дослідження матеріалів з серверів київського офісу опозиційного об'єднання "Батьківщина", вилучених під час обшуку.

"Серед матеріалів, які присутні в слідстві, є дані, що при плануванні цих акцій передбачили так званий силовий варіант їх розвитку, тобто такий варіант, при якому буде застосована сила до мітингувальників, це викличе широкий резонанс і підірве авторитет чинної влади і президента", - зазначив Ленко.

За його словами, на розслідування СБУ знадобиться два місяці.

Раніше заступник начальника головного слідчого управління МВС України Олександр Гнатів заявив, що слідчі міністерства своєму розпорядженні мають дані про завчасне планування масових протестних акцій в країні. За його словами, передбачався і силовий варіант.