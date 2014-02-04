МВС оприлюднило фото безладу в будівлі Мінагропрому
19:23, 04 лютого 2014Кримінал
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Будівля Міністерства агропромислового комплексу була захоплена активістами громадського руху «Спільна справа» та пізніше звільнена внаслідок силового конфлікту між активістами «Спільної справи» та прихильниками ВО «Свобода».
Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
У міліції наголошують, що приміщення одного з центральних органів виконавчої влади України перебувають у занедбаному стані, засмічені та захаращені меблями.
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