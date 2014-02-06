На Харківщині загинув чоловік, намагаючись розпиляти артснаряд

У Харківській області 22-річний чоловік намагався самостійно розпиляти шліфувальною машиною артилерійський снаряд часів війни. Боєприпас вибухнув, а його осколки завдали чоловікові смертельні поранення.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Харківській області, трагедія сталася 4 лютого близько 20:00 в приватному будинку одного з селищ Великобурлуцького району.

Встановлено, що пошуки металу були основним заняттям молодого хлопця, яке приносило певний прибуток. До того, у самій місцевості, де мешкав потерпілий, працівники ДСНС й досі доволі часто виїжджають знищувати небезпечні знахідки часів минулої війни.

Сам будинок та інші споруди від вибухової хвилі пошкодження не отримали. Ніхто з інших громадян не постраждав.

З місця події працівниками міліції вилучено речові докази.

Вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

За вказаним фактом проводиться подальша перевірка.