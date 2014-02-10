На Херсонщині затримали організатора грального бізнесу

Упродовж 4 місяців оперативники спільно зі слідчими УМВС Херсонщини розшукували організатора мережі гральних закладів. 56-річний чоловік був засновником злочинної групи, учасники якої намагалися перетворити два курортних селища Генічеського району на гральні притони.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Херсонській області.

Організатор незаконного бізнесу навіть пропонував правоохоронцю три тисячі доларів хабара, щоб покривати діяльність злочинної групи. Після викриття діяльності групи у жовтні 2013 року були розпочаті кримінальні провадження за ч.1 ст.203-2 Кримінального Кодексу України (зайняття гральним бізнесом) та за ч.5 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Щоб уникнути відповідальності організатор втік, прихопивши гроші (щоденний прибуток одного закладу складав до 30 тисяч гривень). Він відключив усі телефони і навіть з рідними не виходив на зв'язок.

Орієнтування на зловмисника працівники УБОЗ надіслали до усіх областей України. Кілька пошукових груп ретельно відпрацьовували родинні та дружні зв'язки чоловіка. На початку лютого надійшла інформація, що зловмисник переховується на території АР Крим в будинку, який багато років тому подарували його дружині. Чоловіка затримали і доставили в Херсон.

Суворовський районний суд м.Херсона обрав запобіжний захід організатору грального бізнесу – тримання під вартою. Наразі він поміщений до слідчого ізолятору. Крім сплати величезної суми штрафу, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.