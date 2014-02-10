У Чернігові за фактом самогубства школярки відкрили провадження

У Чернігові за фактом самогубства школярки відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили у секторі громадських зв’язків УМВС в області, слідчий відділ Чернігівського МВ УМВС відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

При перевірці обставин смерті правоохоронці з’ясували, що дівчина в спілкуванні з однолітками неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством. Триває перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого у Чернігові до Служби порятунку ”101” надійшло повідомлення від співробітників міліції про те, що на околиці міста з автомобільного мосту на кригу р. Десна впала дівчина. Рятувальники, які прибули на місце події, по кризі дісталися до середини водойми і звідти винесли на берег тіло загиблої. 10-класниця однієї із місцевих шкіл скоїла самогубство. Перед смертю вона надіслала повідомлення однокласникам про проблеми із батьками.