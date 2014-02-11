На Львівщині спалили ресторан, що належить родині депутата-свободівця

У ніч на 10 лютого на Львівщині невідомі спалили ресторан, який є власністю родини заступника Голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода», народного депутата України Ігоря Кривецького.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

У прес-службі додали, що напередодні було спалено банний комплекс, який так само, як і ресторан, належить до власності ТзОВ «Узлісся».

Як зауважили у прес-службі, зловмисники, які зробили підпал, під час спроби охорони їх затримати застосували вогнепальну зброю. Постраждалих немає.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» розцінює ці дії як намагання політичного тиску на патріотів, що мають активну антивладну позицію. «Дії, спрямовані на знищення майна, яке належить родинам опозиційних депутатів, – це також спроба вивести цих людей із процесу боротьби з режимом Януковича. Однак будь-які спроби тиску, нищення майна, переслідування, а також погрози на адресу націоналістів та їхніх сімей не вплинуть на позицію «Свободи» у протистоянні з антиукраїнською та антисоціальною владою», - зазначили у ВО «Свобода» і наголосили: «Ми увійшли в той етап боротьби, коли жодного кроку назад ступати не будемо.

Ми йдемо лише вперед і до цілковитої перемоги, після якої кожен зловмисник отримає справедливу кару за свої дії».

У прес-службі нагадали, що місяць тому режим арештував все майно очільника Вінницької обласної організації ВО ”Свобода”, одного з координаторів місцевого осередку ВО ”Майдан” Олексія Фурмана. За підробленими документами у свободівця відбирають ресторанний бізнес та всі транспортні засоби. «Режим вдався до того, що арештували навіть пенсію його матері», - додали у прес-службі.