У МВС спростували інформацію про можливість введення перепусток у центр Києва

Заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк, який відповідає за громадську безпеку, категорично заперечує інформацію окремих ЗМІ про можливість запровадження спеціального перепускного режиму у центральну частину Києва після 17 лютого, коли спливає термін дії так званого “закону про амністію”.

Про це Ратушняк заявив в коментарі УНІАН.

“Ви знаєте, я навіть не хочу на цю тему щось казати. Я не хочу коментувати всіляку нісенітницю, яку хтось продукує”, - сказав він.

Сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що з наступного тижня планують застосувати особливий режим пересування центром Києва. На затвердження Кабінету міністрів передано ”перелік територій та вулиць у Києві, на яких застосовують додаткові заходи захисту безпеки громадян”.