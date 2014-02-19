Активісти ”Правого сектору” розібрали блокпост на трасі Житомир-Київ і відкрили рух до столиці - ЗМІ

Активісти ”Правого сектору” розібрали блокпост на трасі Житомир-Київ і відкрили рух до столиці, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як наголошується в повідомленні, «за непідтвердженими даними із соціальних мереж, активісти «Правого сектору» розібрали блокпост на трасі Житомир-Київ і відкрили рух до столиці. Раніше звідти приходили повідомлення про перестрілку із співробітниками ДАІ».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора вівторка і дотепер ”Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більше тисячі поранених.

ДАІ «з метою забезпечення безпеки громадян і громадського порядку, запобігання та припинення правопорушень», з 00.00 середи , 19 лютого, обмежила в`їзд транспорту, в тому числі й громадського, до міста Києва.