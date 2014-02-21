Киянин зґвалтував неповнолітню співробітницю рекламної фірми

Працівники карного розшуку Білоцерківського міськвідділу міліції встановили та затримали 35-річного жителя міста Києва, який заманив на квартиру неповнолітню дівчину і, погрожуючи фізичним насильством, зґвалтував її.

Про це повідомили в прес-центрі ГУ МАС України у Київській області.

Близько 21:00 до міліції зателефонувала жінка із заявою про те, що її донька не повернулася додому. Дівчинка ще вдень пішла на одну із приватних фірм, де їй запропонували підробіток, розповсюдження рекламних оголошень, та досі не повернулась, а її мобільний телефон відключений.

О першій годині ночі мама вже із донькою звернулася до відділку міліції із заявою про те, що «роботодавець» заманив дівчинку до себе на квартиру і, погрожуючи, зґвалтував її. Чоловік працював на одній із приватних фірм і пропонував дівчині розклеювати по місту рекламні оголошення. Коли вона приїхала забрати листівки, чоловік наполегливо запропонував зайти до нього додому. Заманив, зачинив двері і зґвалтував.

За вказаною адресою виїхали оперативники – біля під’їзду будинку розгулював п’яний та голий чолов’яга, як з’ясувалося, це і був насильник. Правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявився мешканець столиці, вже мав проблеми з законом за грабіж та крадіжку.

Наразі затриманий перебуває під вартою. За даним фактом слідчим відділом Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років. Триває досудове слідство.