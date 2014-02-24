У Києві вчора інспектори ДАІ виявили 22 водіїв у стані алкогольного сп’яніння

У Києві за 23 лютого інспектори ДАІ виявили 22 водіїв у стані алкогольного сп’яніння, з початку року - 1820.

Як повідомили УНІАН в УДАІ Києва, за минулу добу було виявлено 53 порушення Правил дорожнього руху.

За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 5 водіїв, без необхідних документів керували автомобілями 14.

За добу було зареєстровано 2 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 3 людини отримали травми.

Крім того, в неділю було зареєстровано 2 незаконних заволодіння транспортними засобами.