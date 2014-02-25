На всіх в’їздах у Закарпатську область діють посилені блокпости з представників міліції та громадськості - ДАІ

Уже декілька днів на всіх в’їздах на територію Закарпатської області діють посилені блокпости, до складу яких входять працівники міліції та представники громадськості.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в управлінні ДАІ УМВС України в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, кількість людей, які несуть службу на кожному окремому пості ДПС ДАІ, пропорційна кількості транспорту, який в’їжджає в Закарпатську область з тієї чи іншої сторони.

Так, на стаціонарному посту ДПС ДАІ «Нижні Ворота» (автодорога державного значення «Київ-Чоп») разом із шістьма інспекторами ДАІ наглядають за порядком на дорогах 4 громадські активісти, повідомляють в УДАІ.

Для попередження ввезення в область зброї, патрулі зупиняють усі транспортні засоби, які рухаються на в’їзд у Закарпаття. «Більшість водіїв з розумінням ставляться до тимчасових заходів, але, звісно, є і невдоволені. Конфліктні ситуації вдається попереджувати. Представники громадськості пояснюють необхідність таких заходів водіям», - повідомили в УДАІ УМВС України в Закарпатській області.