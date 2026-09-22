Зеленський передав Трампу пропозицію про енергетичне перемир’я з РФ

За його словами, США не просили Україну в одностронньому порядку припинити удари по РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Україна готова на енергетичне перемир’я, але є сумніви, що до цього готові россіяни. Про це глава держави сказав журналістам після зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Як наголосив Зеленський, Україна готова до енергетичного припинення вогню.

Зокрема, за його словами, якщо росіяни не хочуть, аби Сили оборони України завдавали ударів по її нафтопереробній галузі, то Україна готова на енергетичний режим припинення вогню лише у тому випадку, якщо росіяни не будуть атакувати українську енергетичну систему, інфраструктуру водопостачання й системи опалення.

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"Ми готові до будь-якого формату енергетичного перемир’я. Тому, якщо ми не атакуємо енергетику - то усю енергетику не піддаємо ударам. Усю. Саме такою є наша пропозиція. Ми дуже вдячні американській стороні - вони поділяться нею з росіянам. Я не знаю російської позиції. Дай бог, американська сторона знайде спосіб як залучити їх до будь-яких переговорів", - повідомив Зеленський.

При цьому, він не впевнений, що росіяни готові перейти до переговорів.

Чи озвучував Трамп прохання до України зупинити в односторонньому порядку удари по РФ

"Ні, сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари. Ні, навпаки, ми говоримо - а що ми можемо зробити з цією ситуацією? Ми говоримо про енергетичне перемир’я, принаймні, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна закінчити війну", - наголосив Зеленський.

Енергетичне перемир’я

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що Україна запропонувала міжнародним партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

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