У Криму по тривозі підняті внутрішні війська і міліція

У зв'язку з захопленням будівель Верховної Ради АРК і Ради міністрів Криму загоном невідомих озброєних осіб, по тривозі піднято особовий склад внутрішніх військ і міліції.

Про це в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, загарбники озброєні автоматичною зброєю і кулеметами.

Для недопущення кровопролиття серед цивільного населення введено оточення навколо кварталу, де розташована ВР Криму.

«Прийняті ще ряд заходів реагування щодо протидії розвитку екстремістських дій, недопущення розвитку ситуації в збройне зіткнення в центрі міста. Провокатори на марші. Час холодної голови, консолідації здорових сил і точних дій», - написав він.