У Львові міліція за допомогою "Самооборони" затримала хулігана зі зброєю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, напередодні молодик вчинив хуліганські дії у центрі міста, погрожуючи автоматом, і зник з місця події. Громадські активісти допомогли міліції встановити місцезнаходження хулігана, а під час огляду його авто було вилучено зброю. За подібні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, що 28 лютого патрульний наряд міліції разом з представниками Самооборони здійснювали охорону громадського порядку у центральній частині Львова. Близько четвертої години ранку отримали інформацію про те, що на проспекті Шевченка виник конфлікт між громадянами. Зі слів очевидців, один із учасників конфлікту мав при собі автомат.

Міліція та представники «Самооборони» переслідували зловмисника, однак йому вдалося зникнути з місця події. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вчинення цього злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Того ж дня увечері активісти розшукали зловмисника в одному із готелів міста, затримали його та передали до рук правоохоронців. Міліціонери встановили, що правопорушником виявився 29-річний мешканець міста Києва. З його автомобіля вилучено зброю, яку направлено на експертизу.

Тим часом правоохоронці застерігають громадян, що за незаконне зберігання зброї згідно зі ст. 263 Кримінального Кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.