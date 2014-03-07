В Одесі невідомі скоїли напад на знімальну групу місцевого телеканалу

В Одесі невідомі побили знімальну групу місцевого телеканалу «Третій Цифровий».

Як повідомляє телеканал біжучим рядком, напад стався під час зйомок програми «Остання крапля».

Згідно з повідомленням, двоє хлопців спортивної зовнішності напали на кореспондента Дмитра Михайленка і оператора Влада Недільського: Михайленку зламали ребро, оператору розбили ніс. Також розбита телекамера знімальної групи.

Передача ”Остання крапля” присвячена боротьбі з незаконною торгівлею неліцензійними спиртними напоями. На знімальну групу напали після того, як, відповідаючи на питання «Хто ви такі?», співробітники ЗМІ відповіли: «Ми - журналісти».

Як повідомляє телеканал, зараз кореспондент і оператор перебувають в Старопортофранківському відділенні міліції, де пишуть заяву за фактом нападу.