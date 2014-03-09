У Міноборони спростовують інформацію про викрадення ракет з аеромобільного полку у Львові

У Міністерстві оборони України спростовують інформацію, поширену у соцмережах та деяких ЗМІ, про викрадення ракет та боєприпасів зі складів аеромобільного полку, дислокованого у Львові.

Про це УНІАН повідомили у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України (м.Львів).

„За допомогою соціальних мереж і ЗМІ почалося розповсюдження інформації про те, що зі складів 80-го аеромобільного полку, дислокованого у Львові, викрадено чималу кількість боєприпасів, вибухових речовин та ракет. Все це відверта брехня!”, - йдеться у повідомленні Регіонального медіа-центру Міноборони.

Як наголосив заступник командира 80-го аеромобільного полку підполковник Валентин Радик, „вся зброя та боєприпаси на місці і надійно охороняються”.

„Офіцери Регіонального медіа-центру звертаються до журналістів з проханням не допустити поширення дезінформації, що може посіяти паніку серед населення”, - йдеться у повідомленні.