Розгляд апеляції на вирок Пукачу відкладено на 28 квітня

Апеляційний суд Києва оголосив перерву до 28 квітня у розгляді апеляційної скарги на вирок екс-генералу міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув`язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після завершення судового засідання, яке відбувалось у закритому режимі, повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

За її словами, оголошення перерви обумовлено необхідністю звернення до експертів із державної таємниці, щоб з`ясувати, які саме матеріали містять державну таємницю, і чи можна розглядати скаргу у відкритому режимі.

Теличенко пояснила, що таке рішення суд ухвалив з власної ініціативи.

Наступне судове засідання має розпочатись об 11.00.

Коментуючи перебіг судового засідання, Теличенко зазначила, що вважає рішення суду про оголошення перерви до 28 квітня зволіканням при розгляді апеляційної скарги.

Адвокат нагадала, що раніше при розгляді матеріалів справи в суді першої інстанції подавала аналогічне клопотання, але суд відмовився його задовольнити.

Довідка УНІАН. Вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 року в селі Молочки Чудновського району Житомирської області він був затриманий.

29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва виніс вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі.