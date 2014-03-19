У Чернівцях затримали двох міліціонерів-наркоторговців

У Чернівцях під час реалізації наркотиків затримали двох осіб, які виявилися працівниками міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник УМВС України в Чернівецькій області Валерій Зінченко.

За його словами, один із затриманих - працівник лінійного відділу міліції на залізничній станції міста Чернівці, інший - працівник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Івано-Франківській області.

Затримані організували канал збуту наркотичних засобів на території Чернівецької області.

Наразі міліції відомо про три випадки продажу наркотиків затриманими на суму понад 20 тисяч гривень.

Відносно наркоторговців прокуратурою області порушено кримінальне провадження.