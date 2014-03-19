У Чернігові представлено нового начальника УМВС в області Демченка

Особовому складу Управління МВС у Чернігівській області представлено нового начальника генерал-майора міліції Олега Демченка, який до цього обіймав посаду начальника ГУ МВС України в Харківській області.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Нового керівника міліції Чернігівщини представив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович. Заступник міністра окреслив пріоритетні завдання, які сьогодні ставить керівництво держави та профільного міністерства перед органами внутрішніх справ та зазначив, що належне їх виконання сприятиме ефективній боротьби зі злочинністю і відновленню довіри населення до міліції.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня у Чернігові пройшло віче за участю близько тисячі осіб, які вимагали призначити на посаду начальника УМВС в області місцевого правоохоронця. Зокрема, називалося прізвище полковника Валерія Костильова, який зараз обіймає посаду заступника начальника УМВС.

Місцевий ”Правий сектор” виступив проти призначення на посаду Демченка, який до цього працював в УМВС у Харківській області.