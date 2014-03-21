У Криму персонал виправних закладів переходить на бік самопроголошеної влади.

Про це заявив представник уповноваженого з питань реалізації національного превентивного механізму Юрій Бєлоусов, повідомили УНІАН у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За його інформацією, у даний час на території автономії у двох виправних колоніях відбувають покарання 2116 осіб, 65 осіб – у виправному центрі, 1086 - у СІЗО.

За словами Бєлоусова, з учорашнього вечора повністю втрачено зв’язок із керівництвом управління Державної пенітенціарної служби України.

За наявною інформацією, персонал закладів переходить на бік самопроголошеної влади.

У зв’язку з цим омбудсман Валерія Лутковська терміново готує звернення до міністра юстиції України з метою вжиття всіх можливих заходів задля забезпечення прав засуджених та взятих під варту осіб на території АР Крим.