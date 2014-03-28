Аваков заявляє, що для нього «не проблема» відставка з посади міністра внутрішніх справ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що для нього «не проблема» відставка з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед засіданням уряду.

«Коли цього вимагає «Правий сектор», Ганна Герман або Інна Богословська, у мене це викликає абсолютно змішані й цілком однозначні відчуття. Відставка - не проблема для мене ні три дні тому, ні зараз, негайно. Проблема для мене, куди піде у цьому разі країна. Ми підемо в бік банд, що перемогли, як у Сомалі, чи ми підемо все-таки у бік порядку? Я віддаю перевагу порядку. І питання не в популярності пана Авакова. Якби пан Аваков хотів бути популярним - не йшов би на цю роботу», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Авакова було призначено в.о. міністра внутрішніх справ України 22 лютого.

Авакова обвинувачували в непрозорій кадровій політиці, яку він проводить у МВС.

25 березня неподалік від Рівного було знайдено з вогнепальними пораненнями в серці тіло лідера західноукраїнського «Правого сектора» Олександра Музичка.

Того ж дня в МВС заявили, що Музичка, якого було оголошено раніше в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» спецоперації на території Рівненськой області.

Рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка 25 березня «планомірно вбили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і обвинуватили в цьому міністра внутрішніх справ Авакова.

У зв`язку з цим організація наполягає на відставці Авакова.

28 березня позафракційний народний депутат Інна Богословська зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.