У Одеській області голова сільради дозволив приватній фірмі закопати пам`ятник воїнам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв`язках з громадськістю головного управління МВС у Одеській області, від місцевих жителів надійшла інформація про те, що голова однієї з сільських рад відвів у довгострокову оренду товариству з обмеженою відповідальністю земельну ділянку 0,054 га, на якій розташовувався пам`ятник воїнам, що загинули під час ВОВ.

Одержавши підтвердження даному факту, працівники міліції відкрили кримінальне провадження за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України. В рамках розслідування співробітники управління держслужби по боротьбі з економічною злочинністю провели кілька санкціонованих обшуків: у службових приміщеннях селищної ради і на зазначеній земельній ділянці.

Під час обшуку на ділянці біля бетонної огорожі виявлено фрагменти обеліска, який був встановлений у селі в 1973 році і рішенням Одеського облвиконкому прийнятий під охорону держави, як пам`ятка історії місцевого значення.

На момент візиту міліціонерів постамент був повалений і закопаний у землю.

”Правоохоронці провели розкопки, в ході яких, на глибині приблизно півметра, було виявлено обеліск завдовжки близько 7 метрів і півметра завширшки. На монументі збереглися фрагменти написів, а також залишки дати, відлитої з бронзи», - повідомили у відділі.

Встановлено, що зазначений пам`ятник зруйнований ще в 2008 за попередньою домовленістю між головою сільської ради і керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю, якому в подальшому було передано земельну ділянку. Як уточнили у відділі, за свою згоду в цьому питанні представник влади одержав неправомірну вигоду.

На поточному тижні, окрім вищезазначених статей кримінального кодексу України, почато провадження ще за ст. 298 (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об`єктів культурної спадщини). Встановлюється все коло, причетних до незаконного руйнування і пошкодження об`єкта культурної спадщини осіб.

Як повідомили УНІАН у вищеназваному управлінні, даний обеліск зруйновано в Овідіопольському районі.

Розслідування продовжується.