В Одесі на вулиці водій автомобіля заколов викруткою пішохода

У Суворовському районі Одеси 14 квітня на вулиці водій автомобіля заколов викруткою пішохода.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, до міліції вдень надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чорноморського козацтва водій ударив чоловіка викруткою в шию.

«Слідчо-оперативною групою на місці пригоди виявлений мертвий громадянин, 1986 року народження. В ході проведення слідчих дій на місці пригоди викрито одесита, 1979 року народження, від якого надійшли правдиві свідчення. Зокрема, з його слів, під час раптового виниклого конфлікту він наніс викруткою поранення в шию людині, яка померла на місці пригоди», - розповіли в управлінні.

Із слів очевидців, водій виїхав на вузький тротуар, перегородивши прохід для пішоходів, оскільки поруч пролягають трамвайні колії. Потерпілий висловив своє невдоволення, стукнувши рукою по капоту машини, після чого водій вийшов із викруткою в руках і завдав удару.

Почато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.