Турчинов змінив начальника Управління СБУ в Луганській області
13:40, 15 квітня 2014Кримінал
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Виконуючий обов`язки президента України Олександр Турчинов змінив начальника управління Служби безпеки України в Луганській області, призначивши на цю посаду Михайла Грека.
Про це йдеться в указы в.о. президента від 15 квітня, текст якого розміщено на президентському сайті.
Іншим своїм указом Турчинов звільнив з цієї посади Олександра Петрулевича, призначеного на цю посаду 10 квітня.
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