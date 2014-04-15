У Миколаєві міліція почала набір добровольців у спецпідрозділ патрульної служби

Управління Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області почало набір добровольців у створюваний підрозділ патрульної служби особливого призначення «Святий Миколай».

Про це УНІАН повідомили в центрі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

«Аналіз ситуації, що склалася на території держави, свідчить про необхідність вживання додаткових заходів реагування на ті неправомірні дії, які відбуваються стосовно як країни в цілому, так і кожного громадянина окремо», – йдеться в повідомленні.

З метою забезпечення захисту життя, прав, свобод і законних інтересів суспільства і держави, ухвалено рішення про створення в структурі міліції Миколаївської області підрозділу патрульної служби особливого призначення «Святий Миколай».

Вимоги, за якими відбиратимуться кандидати на службу до новостворюваного підрозділу, визначені чинним законодавством України. Запрошуються чоловіки віком від 20 до 50 років, які мають відповідну фізичну підготовку, які брали участь у бойових діях і є фахівцями військової справи різних напрямів. Кандидатам пропонується узяти з собою паспорт громадянина України і військовий квиток.

«Перевірки фізичної, психологічної і суспільної придатності до несення служби будуть проведені на відповідних базах ВВС», - уточнюють в центрі зв`язків з громадськістю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата (ВО «Батьківщина») Вадима Мерикова, імовірно цей батальйон складатиметься з 300 осіб, які перебуватимуть на обліку Міністерства внутрішніх справ і одержуватимуть заробітні плати. Більшою мірою підрозділ спиратиметься на Миколаївську громадську організацію «Народне ополчення».

«Командиром цього підрозділу буде майор міліції, екс-заступник командира «Беркута» Миколаєва Віталій Васильович Гончаров, - цитує Мерикова прес-служба. - Це порядна людина, патріот, який бере на себе відповідальність згрупувати людей, яким небайдужа доля України, і які стоятимуть разом з міліцією на захисті прав і свобод громадян».

За даними депутата, першочерговим завданням цього підрозділу є організація блок-постів на в`їздах і виїздах з Миколаєва, патрулювання вулиць і площ.

За словами народного депутата, вже були проведені зустрічі з представниками середнього і великого бізнесу, які заявили про готовність надати допомогу в забезпеченні цього батальйону спецзасобами.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прийняв рішення про низку структурних новацій у міністерстві, що відповідають сьогоднішнім викликам часу. При цьому міністр пояснив: «Донецьк одержить свій спецпідрозділ, створений з патріотів країни і Донеччини. Луганськ - свій з луганців. У Дніпропетровську буде створено спецпідрозділ ”Дніпро”. Миколаїв, Одеса, Херсон, Харків… - практично кожен регіон дістане можливість мати такий стабілізаційний спецпідрозділ. Спочатку схід і південь, потім центр і захід країни».

За словами Авакова, МВС готове залучити більш як 12 тис. осіб по всій країні до складу нових спецпідрозділів, а також надати озброєння, екіпіровку, керівництво кадровими офіцерами.