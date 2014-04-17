У Харкові затримали жінку, яка била ногами євромайданівця

У Харкові правоохоронці затримали жінку, яка 13 квітня після мітингу за єдину Україну била ногами євромайданівця поблизу парку Шевченка, біля виходу зі станції метро «Університет», на площі Свободи.

Про це повідомляє офіційний сайт ГУМВС України в Харківській області з посиланням на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

За даними правоохоронців, під час конфліктної ситуації проросійськи налаштованими громадянами були побиті активісти Євромайдану. Внаслідок чого останні отримали тілесні ушкодження.

За даним фактом 13 квітня було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (злісне хуліганство із застосуванням предметів для нанесення тілесних ушкоджень).

У ході проведення слідчо-оперативних заходів була встановлена 53-річна громадянка, мешканка міста Чугуєва Харківської області, яка згідно зібраних доказів, приймала активну участь у побитті активістів Євромайдану та нанесенні їм тілесних ушкоджень.

Згідно з повідомленням, 17 квітня о 10.30 згадана громадянка доставлена до слідчого відділу Харківського міського управління міліції ГУ МВС України в Харківській області. З нею проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

На сайті ГУМВС України в Харківській області викладено фрагмент відео, на якому зафіксовано факт побиття http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/112120.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Харкові активісти Антимайдану з бітами та в масках напали на учасників мітингу Євромайдану, які розходилися зі свого мітингу. Внаслідок нападу постраждало близько 50 осіб, в тому числі один працівник міліції. До лікарні загалом звернулося 14 чоловік.

Після даних подій в Інтернеті з’явилося відео на якому чоловік і жінка ногами б’ють ногами чоловіка, який сидить на східцях переходу.