У Харкові заарештовано організатора проросійських мітингів

У Харкові організатора проросійських мітингів Костянтина Долгова заарештовано за організацію та вчинення підпалів банкоматів одного з банків.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У міліції зауважили, що в Харкові за фактами навмисного знищення банкоматів, що належать до однієї з банківських установ України, правоохоронні органі відкрили кримінальні провадження за ст. 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

«Під час досудового розслідування працівниками харківської міліції було встановлено, що організацією та скоєнням вищезазначених злочинів займається 34-річний харків’янин разом з групою осіб. 19 квітня чоловіка було затримано, йому пред’явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також, згідно з ухвалою районного суду Харкова активісту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться в повідомлення міліції.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у березні в Харкові було скоєно кілька підпалів банкоматів ПриватБанку.

Вчора, 19 квітня, в Харкові затримали та на два місяці взяли під варту одного з організаторів проросійських мітингів Долгова. За попередньою інформацією, активіста підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило збитки в крупних розмірах, скоєне шляхом підпалу).

Суддя обрав Долгову міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Також було визначено заставу в розмірі 600 тис. грн.