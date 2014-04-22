Музичко застрелився сам із пістолета ПМ – заступник генпрокурора

Олександр Музичко (Сашко Білий) застрелився сам із пістолета ПМ, випадково, в ході протистояння з міліціонерами, що його затримували.

Про це заявив заступник генпрокурора Олексій Баганець на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо розслідування обставин загибелі Музичка.

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектора» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Того ж дня в МВС заявили, що Музичко, якого раніше було оголошено в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» спецоперації на території Рівненськой області.

Рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка «планомірно убили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинуватили в цьому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

2 квітня у Міністерстві внутрішніх справ України за результатами службового розслідування визнали правомірними дії міліціонерів під час затримання Музичка.

Згідно з висновками правоохоронців, Музичко завдав сам собі смертельні поранення, здійснюючи збройний опір працівникам міліції під час його затримання.