У Миколаєві представлено нового прокурора області Забарчука

У вівторок, 29 квітня, у приміщенні прокуратури Миколаївської області заступник генерального прокурора України Михайло Гаврилюк представив працівникам обласної прокуратури новопризначеного прокурора Миколаївської області Романа Забарчука.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення розпочалося об 11.00.

38-річного Забарчука призначено на посаду наказом від 25 квітня. Раніше він обіймав посаду першого заступника прокурора Миколаївської області.

Нагадаємо, попереднього прокурора області Андрія Курися було звільнено з посади наприкінці лютого цього року.