У Миколаєві представлено нового прокурора області Забарчука
12:49, 29 квітня 2014Кримінал
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У вівторок, 29 квітня, у приміщенні прокуратури Миколаївської області заступник генерального прокурора України Михайло Гаврилюк представив працівникам обласної прокуратури новопризначеного прокурора Миколаївської області Романа Забарчука.
Як передає кореспондент УНІАН, представлення розпочалося об 11.00.
38-річного Забарчука призначено на посаду наказом від 25 квітня. Раніше він обіймав посаду першого заступника прокурора Миколаївської області.
Нагадаємо, попереднього прокурора області Андрія Курися було звільнено з посади наприкінці лютого цього року.
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