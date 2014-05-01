У Львові чоловік влаштував стрілянину з пневматичної гвинтівки, поранено двох школярок

У Львові 21-річний чоловік влаштував стрілянину з пневматичної гвинтівки, при цьому поранив двох школярок та жінку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, у Личаківський райвідділ міліції, 30 квітня надійшло повідомлення від 32-річного львів’янина, котрий звернувся до правоохоронців, щоб вони вжили заходи до невідомої особи, котра о 15.20 цього дня, з невідомих причин та з невідомої зброї завдала тілесних ушкоджень його 15-річній доньці, учениці 10-го класу львівської школи №42. Дівчинка отримала травми під час того, коли вона виходила зі школи.

Каретою швидкої медичної допомоги школярку госпіталізовано в лікарню з простріленою долонею правої руки.

«Встановлено, що постріл було здійснено з восьмого поверху, з балкону сусіднього від школи будинку. Згодом, правоохоронці встановили особу і самого зловмисника, котрий завдав тілесних ушкоджень неповнолітній. Ним виявився 21-річний львів’янин, який проживає у квартирі з балкону якого здійснювались постріли», - розповів начальник Личаківського райвідділу міліції Андрій Таран.

Як повідомив працівникам міліції чоловік, який здійснював постріли з рушниці, „він цілився у голубів”.

Окрім того, правоохоронці встановили, що цього ж дня крім 16-річної дівчинки аналогічні травми отримала 15-річна учениця школи № 42, у котрої також поранена права рука. Також чоловік поранив 25-річну львів’янку, котра у той момент проходила біля школи. У жінки травмована нога та плече.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Працівники міліції вилучили пневматичну гвинтівку. З’ясовуються усі обставини події.