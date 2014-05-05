Аваков: «Міліція в Одесі діяла жахливо, можливо, злочинно»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков називає дії міліціонерів в Одесі 2 травня жахливими.

«Міліція в Одесі діяла жахливо, можливо, злочинно. Все керівництво одеського главку звільнено від посад. Ведеться розслідування по їх діяльності. Ніякого сором`язливого прикриття «честі мундира» не буде. Як не буде і огульного паплюження», - сказав Аваков, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

«Але давайте сором`язливо не прикривати й інших «героїв». Інакше ми ніколи не винесемо вірних уроків з таких подій», - підкреслив глава відомства, навівши кілька фактів щодо подій в Одесі, коли сталися масові заворушення.

«Факт перший - в день зіткнень , коли проукраїнська хода уболівальників зіткнулася з антимайданом, всіх керівників міліції прокурор зібрав на нараду «як правильно боротися з безладами». Нарада тривала, як мене поінформували, при вимкнених телефонах, чотири (!!) години. З 12 до 16 годин. Хода вболівальників почалася в 15…, - повідомляє міністр.

Другий факт - понад 100 затриманих в ніч після заворушень і смертей міліція мала намір етапувати для суду і утримання під вартою в інший регіон негайно, щоб попередити можливі заворушення, підкреслив Аваков. Однак, за словами міністра, прокурор заборонив.

«Факт третій – 4 травня після того, як натовп сепаратистів заблокував міськуправління Одеси і увірвався у двір, прокурор прийняв рішення відпустити затриманих», - підсумував міністр внутрішніх справ України.