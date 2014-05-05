У Львові біля приміщення Генконсульства Польщі знайшли сумку в якій запідозрили наявність вибухівки

У Львові сьогодні близько 13.00 на вулиці Івана Франка біля приміщення Генерального консульства Республіки Польща перехожі виявили підозрілу сумку про що повідомили відповідні служби припускаючи, що в ній може міститися вибуховий пристрій.

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, на місце підозрілої знахідки прибули слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, працівники ДСНС, медики та співробітники інших підрозділів, які задіюються у подібних випадках.

Було тимчасово обмежено рух транспорту на прилеглій ділянці дороги та рух пішоходів і жителів навколишніх будинків.

За допомогою спеціального робота було проведено сканування вмісту сумки.

Вжитим комплексом заходів у сумці вибухових пристроїв виявлено не було.

«У сумці було виявлено ноутбук, 4 мобільних телефони, фотоапарат та зарядні пристрої до них. На даний час встановлюється кому належить сумка та майно в ній і яким чином вона була залишена біля будівлі консульства», - розповіла Добровольська.