Турчинов доручив уряду перевести у державну власність майно колишніх високопосадовців-корупціонерів

Виконуючий обов`язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ щодо передачі у державну власність майна колишніх високопосадовців, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні щодо їхніх корупційних діянь.

Текст відповідного указу «Про деякі заходи щодо захисту майнових інтересів держави» розміщено на президентському сайті.

Турчинов доручив Кабінету міністрів України забезпечити розроблення та впровадження механізму із забезпечення інтересів держави щодо майна, майнових прав, що неправомірно набуті внаслідок корупційних правопорушень з використанням особливо відповідального становища в Україні службовими особами, щодо яких здійснюється кримінальне провадження правоохоронними органами та судами України, - з метою недопущення розпорядження (в тому числі для фінансування тероризму в Україні) зазначеним майном, майновими правами такими особами або в їх інтересах іншими особами, а також недопущення завдання державі збитків внаслідок незаконного відчуження майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні.

Також уряд має опрацювати питання щодо передачі майна, майнових прав, зазначених у пункті 1 цієї статті, на період кримінального провадження в державне управління - з метою унеможливлення збагачення винуватих осіб за рахунок такого майна, майнових прав. Можливості у виключних випадках стягнення на користь держави коштів, реалізації в інтересах держави певних видів майна, на яке накладено арешт у порядку кримінального провадження, з гарантуванням державою повернення коштів, вартості реалізованого майна у випадках виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови у цивільному позові.

Крім того, уряду доручено утворити для проведення роботи (в тому числі за допомогою компетентних органів іноземних держав) з виявлення, арешту та стягнення на користь держави коштів та іншого майна, що знаходиться в Україні, іноземних державах і набуте внаслідок корупційних правопорушень з використанням особливо відповідального становища в Україні службовими особами, щодо яких введені міжнародно-правові санкції, міжвідомчу комісію з питань повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, включивши до складу комісії урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції, Державної служби фінансового моніторингу, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Адміністрації президента України, представників іноземних держав та міжнародних організацій, незалежних, зокрема міжнародних, експертів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.