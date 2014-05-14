Поранених десантників під Краматорськом добивали снайпери терористів

Снайпери терористів добивали поранених українських десантників, які потрапили вчора в засідку під Краматорськом.

Про це заявив прес-секретар начальника Генерального штабу ЗСУ, підполковник Олексій Дмитрашковський, повідомляється на сайті МВС.

«Нападники були озброєні снайперськими гвинтівками, з яких дострілювали поранених, і РПГ, якого немає на озброєнні в української армії. На місці засідки знайдено рюкзак з боєприпасами», - підкреслив він.

Дмитрашковський нагадав, що засідка була організована біля дамби. «О 12.15 в районі села Жовтневе (20 км від Краматорська) колона українських десантників, які везли воду і продукти з одного блок-поста на інший, потрапили в засідку, на них напала група терористів», - зазначив він.

За словами Дмитрашковського, нападників було близько 30-40 осіб. За словами місцевих жителів, вони приїхали на двох «Газелях» і « Жигулях».

«Перший постріл був з гранатомета, потрапив прямо в двигун БТРа, який йшов другим у колоні, почався бій. Бій тривав годину. За результатами бою загинуло 6 десантників і 9 отримали поранення, з цих 9 у двох контузія, 7 поранених. Всі доставлені в лікарню», - розповів Дмитрашковский і додав, що також внаслідок бою десантники позбулися одного БТРа і одного «ГАЗ- 66» з мінометної установкою.

За словами прес-секретаря начальника Генерального штабу, в результаті бою з боку ворога були також поранені й убиті. Однак, коли десантники почали у відповідь бій, терористи почали відтягувати своїх поранених і вбитих і бігти.

За інформацією Дмитрашковского, на даний момент проведена зачистка району, з людьми проведена відповідна робота.