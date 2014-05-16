У Луганську з трьох райрад викрали оргтехніку і документи для проведення виборів

У Луганську з приміщень Жовтневої, Артемівської і Кам‘янобродської районних рад викрали оргтехніку і документацію.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, всі ці злочини здійснені озброєними людьми в камуфляжній формі.

За інформацією правоохоронців, у четвер, 15 травня, о 16.50 вісім озброєних людей, одягнених у камуфляжну форму, зайшли до будівлі Жовтневої районної ради і заволоділи службовою документацією, печаткою, оргтехнікою з кабінету окружної виборчої комісії №106.

«Під час цих подій співробітник батальйону патрульно-постової служби, підпорядкованого Луганському міському управлінню ГУМВС, 1967 року народження, намагався припинити правопорушення: забарикадував вхід у приміщення виборчої комісії і чинив фізичний опір правопорушникам. Невідомі завдали кілька ударів прикладом автомата в обличчя співробітникові міліції. У лікарні міліціонерові поставили діагноз – забита рана верхньої губи», - зазначається у повідомленні.

Даний факт внесений до ЄРДР за ч. 3 ст. 157 КК України (Перешкоджання здійсненню виборчого права). Проводиться досудове слідство. Вживаються заходи з розшуку і затримання осіб, причетних до здійснення кримінального правопорушення.

Того ж дня, о 21.10, з будівлі Артемівської районної ради (кв. Ленінського комсомолу) винесли з кабінету окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №105 оргтехніку, печатку і службову документацію. Трохи пізніше, о 21.40 з будівлі Кам‘янобродської районної ради (кв. Карла Лібкнехта, 9-А) з одного з кабінетів винесли два системні блоки, сервер і службову документацію (запрошення на вибори президента України). Дані факти зареєстровані. Проводиться перевірка.