В СБУ працює телефон довіри

У Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області як і в усіх регіональних підрозділах СБУ цілодобово діє телефон довіри.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Головного управління СБУ м. Києві та області, якщо громадянам відомі факти щодо: прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, розвідувально-підривну діяльність, закликів до зміни територіального устрою, терористичних намірів, поширення сепаратистських ідей, у тому числі через Інтернет та соціальні мережі, фактів незаконного зберігання зброї, просимо телефонувати за номером (044) 281-57-10 та вказаними на сайті СБУ.

Інформація, яка надійде, обов`язково буде перевірена. За результатами перевірки, згідно з чинним законодавством СБУ, будуть вжиті відповідні заходи.