На Тернопільщині під час затримання злодій обікрав міліціонера

На Тернопільщині затримали чоловіка, який обікрав аптеку, та який під час затримання встиг обікрасти міліціонера.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, у Чорткові в одній з аптек у суботу, 17 травня, о 5 год. ранку спрацювала сигналізація.

Правоохоронці, які оперативно прибули на місце, затримали молодого чоловіка, який саме обкрадав касовий апарат. В темноті злодій витяг з шухляди цілу пачку, як думав, купюр, які виявилися бланками для рецептів на ліки.

З самої каси він викрав близько 150 грн дрібними банкнотами.

Вже після затримання правоохоронці виявили, що в одного з них пропав мобільний телефон. Виявилося, що його вкрав злодій. Молодий чоловік лише у січні цього року вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

За фактами крадіжок щодо чоловіка розпочато кримінальне провадження. Йому інкримінують ч. 1 та ч. 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Стосовно нього обраний запобіжний захід - тримання під вартою.