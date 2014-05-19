У центрі Кременчука міліція викрила веб-порностудію

Працівники відділу по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, Кременчуцького міського відділу МВС у вихідні викрили веб-порностудію, яка діяла в центрі міста на вулиці Халаменюка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвідділу міліції, правоохоронці встановили, що цей заклад діяв з минулого року. Власницею виявилася 32-річна мешканка міста Комсомольськ. У Кременчуці вона наймала приміщення, в якому розташовувалася студія і квартира, де жінка жила з своїми двома дітьми.

Документуючи цей вид протиправної діяльності, кременчуцькі оперативники встановили, що в закладі працювало близько двадцяти кременчужанок (віком 20-28 років). Дівчата працювали за певним статутом, в якому передбачалися винагороди і штрафні санкції.

Робота в закладі йшла цілодобово у три зміни. Відеотрансляція еротичних і порнографічних сцен поширювалася через комерційну інтернет-мережу. У студії знаходилося близько десяти кабінок, обладнаних веб-камерами і відповідним інтер`єром. На момент операції в приміщенні перебувало шестеро дівчат.

У ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні салону і в орендованій квартирі, оперативниками було вилучено комп`ютери, предмети інтер`єру і документацію. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 301 ККУ (виготовлення, поширення порнографічних кіно- і відеопродукції, комп`ютерних програм порнографічного характеру). Санкція цієї статті передбачає штраф, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років.