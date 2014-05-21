В Одесі активісти оголосили акцію протесту у зв`язку із призначенням нового прокурора області

В Одесі активісти місцевого Майдану оголосили про безстрокову акцію протесту у зв`язку із призначенням прокурором Одеської області Миколи Стоянова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», безстрокова акція починається сьогодні о 10.00 біля будівлі прокуратури області – на перетині вулиць Дерибасівської та Пушкінської.

«Майдан починає безстрокову акцію протесту проти другої Врадіївки під обласною прокуратурою», - сказали в прес-службі.

У прес-службі прокуратури області УНІАН не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про призначення Стоянова, але уточнили, що знають про акцію протесту.

За неофіційною інформацією, наказ про призначення Стоянова підписано 20 травня.

Довідка УНІАН. Микола Стоянов народився у 1959 році в Одеській області. Закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. Іллі Мечникова. Працював на різних посадах в органах прокуратури Одеської області, зокрема заступником прокурора області. Впродовж ряду років (у різні періоди) був прокурором Миколаївської області. Також нетривалий час працював у Генеральній прокуратурі.