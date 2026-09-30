В Україну повернулись графіки відключень світла: хто буде без електроенергії першого дня жовтня

Обмеження запровадили через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

08:00-11:00 і 16:00-21:00 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги);

08:00-21:00 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергетичні об’єкти.

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"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".

Відключення світла - головне

Сьогодні через ситуацію в енергосистемі у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії, а у деяких районах столиці виникли проблеми з водопостачанням. Аварійні відключення електроенергії запровадили також на Житомирщині.

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев попереджав, що взимку найскладнішою ситуація з електропостачанням може бути у прифронтових містах. За базовим сценарієм у пікові години відключення можуть зачіпати до двох черг.

За словами фахівця, найскладнішою ситуація може бути у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі. Далі за рівнем складності йдуть Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ.

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