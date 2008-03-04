Гриценко рекомендує депутатам Ради перейняти досвід парламенту Криму

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО рекомендує депутатам Верховної Ради України перейняти досвід кримських колег у частині плідної роботи на благо громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

За його словами, криза у Верховній Раді України ніяк не позначається на життєдіяльності Криму. «Ми автономно працюємо, ухвалюємо рішення, живемо у нормальному режимі. Проблеми, які є у Верховній Раді України, ніяк не відбиваються на діях властей Автономної Республіки Крим», – заявив кримський спікер і підкреслив, що сьогодні прийняте достатньо законів і законодавчих документів, які дають змогу забезпечити нормальний режим роботи в Криму.