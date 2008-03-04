Засідання підсумкової колегії Міністерства ЖКГ Криму

5 березня - 11.00. Засідання підсумкової колегії Міністерства житлово-комунального господарства АРК.

З доповіддю про підсумки роботи ЖКГ АРК в 2007 році і основних завданнях на 2008 рік виступить кримський міністр ЖКГ АРК В.Баженов. У засіданні колегії очікується участь голови ВР АРК, голови Ради міністрів АРК, Постійного Представника Президента України в АРК, представників міністерств, відомств та ін.

Актовий зал "Кримтролейбуса".