Засідання підсумкової колегії Міністерства ЖКГ Криму
20:00, 04 березня 2008Крым
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5 березня - 11.00. Засідання підсумкової колегії Міністерства житлово-комунального господарства АРК.
З доповіддю про підсумки роботи ЖКГ АРК в 2007 році і основних завданнях на 2008 рік виступить кримський міністр ЖКГ АРК В.Баженов. У засіданні колегії очікується участь голови ВР АРК, голови Ради міністрів АРК, Постійного Представника Президента України в АРК, представників міністерств, відомств та ін.
Актовий зал "Кримтролейбуса".
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