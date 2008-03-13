Відкриття виставки робіт французьського фотографа Філіпа Пліссона
10:43, 13 березня 2008Крым
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14 березня - 13.00. Відкриття виставки "Очі моря" (рос. "Глаза моря") робіт французьського фотографа Філіпа Пліссона (будуть представлено 26 робіт).
Виставка організована асоціацією «Альянс Франсез» в рамках днів французьської культури в Криму.
В рамках заходу відбудеться брифінг за участю голови асоціації «Альянс Франсез» Надії Лесової-Юзіфовіч.
Хол перед великим залом Сімферопольського міськвиконкому.
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