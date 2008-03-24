Шанси на порятунок моряків із затонулого біля Китаю судна «дуже малі»

Шанси на порятунок 18 українських моряків із затонулого в Гонконзькій протоці судна «Нафтогаз-67» «дуже малі».

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив представник компанії, яка займається рятувальною операцією. Він відзначив, що з моменту катастрофи минуло вже близько 40 годин.

Низька видимість на дуже жвавій ділянці судноплавства і поганий рівень комунікації між китайським і українським екіпажами спричинили зіткнення двох суден в акваторії Гонконгу. Таку думку висловив заступник голови асоціації ”Морський союз Гонконгу” ВОНГ Квок Кін.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня неподалік від району Туен Мун в Гонконзькій протоці сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (прапор України, належить ДАТ «Чорноморнафтогаз», екіпаж - 25 чоловік, з них 24 громадяни України) з балкером «Яохай» (прапор КНР), внаслідок чого судно «Нафтогаз-67» затонуло.

Було врятовано сімох моряків (шість громадян України і 1 громадянин КНР), доля 18 членів екіпажа залишається невідомою.

У пошуково-рятувальних роботах задіяно 130 рятувальників, 20 суден, 1 потужний морський кран і вертольоти.

За допомогою морського крана судно відбуксирували з судноплавного каналу на мілину і водолази почали обстеження його приміщень, в яких можуть перебувати члени екіпажу.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України, створено Комісію з розслідування причин аварії транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67», яку очолює міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.