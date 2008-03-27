Радмін намагається зберегти стабільну ситуацію на ринку зерна

Рада міністрів Автономної Республіки Крим з метою збереження стабільної ситуації на ринку зерна і хлібопродуктів АРК бере під контроль укладання договорів між постачальниками борошна і хлібопекарськими підприємствами, а також дотримання підприємствами хлібопечення обліку інтересів споживачів при реалізації продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Радміну Криму, заступник голови Ради міністрів АРК Микола КОЛІСНИЧЕНКО повідомив, що кримським підприємствам – виробникам хлібобулочних виробів - з Державного резерву планується виділити 2 тис. 250 тонн борошна вищого ґатунку за ціною 1910 грн. за тонну і першого ґатунку за ціною 1782. грн. за тонну.

Він також зазначив, що зараз розпочалося постачання борошна з Держрезерву для ВАТ «Кримхліб», найближчим часом будуть укладені договори на постачання борошна й іншим підприємствам.