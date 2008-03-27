У Чорне море впав прикордонний вертоліт

На місці катастрофи вертольота Мі-8 знайшли тринадцяте тіло солдата-контактника Держприкордонслужби, якого не було у списку осіб, що перебували на борту.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби МНС України Ігор КРОЛЬ.

На борту знаходилися 14 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.КРОЛЬ повідомив, що в Чорному морі зазнав катастрофи вертоліт Мі-8 Державної прикордонної служби України, на борту якого за попередньою інформацією знаходилися 13 чоловік – 12 військовослужбовців Держприкордонслужби і один цивільний працівник - електрик. В ході пошуково-рятувальних робіт був знайдений один живий військовослужбовець та доставлений у важкому стані у шпиталь.

Пізніше, начальник прес-служби Держприкордонслужби Сергій АСТАХОВ повідомив, що на місці аварії вертольота знайдені тіла 12 загиблих.

«На місці катастрофи знайдено 12 загиблих, одна людина в тяжкому стані доставлена в госпіталь», - сказав С.АСТАХОВ.